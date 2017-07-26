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Сенат скасував виклик Манафорта для допиту про втручання РФ

Середа, 26 липня 2017, 07:33

Сенат Сполучених Штатів скасував повістку, яка  змусила б Пола Манафорта, колишнього менеджера кампанії президента Дональда Трампа, постати перед розслідувальним комітетом для допиту у справі про втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Про це повідомляє Reuters.

Манафорт збирається "продовжити дискусії" із слідчими Сенату, повідомило агентству джерело, знайоме з цією проблемою.

Інше джерело заявило, що повістка була скасована, оскільки комітет ще не узгодив з Манафортом документ, який буде опублікований після його виступу.

Як повідомлялось, Манафорт мав надати свідчення розслідувальному комітету Сенату США про зустріч з російським юристом Наталією Весельницькою, яка начебто пропонувала надати команді Трампа компромат на Гілларі Клінтон.

Як відомо, ця зустріч відбулася у червні минулого року. Окрім Манафорта, присутніми на ній були старший син Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший і зять американського президента Джаред Кушнер.

Кушнер зустрівся з членами розслідувального комітету в понеділок. На зустрічі він публічно заперечив змову з Росією, але підтвердив чотири контакти з російською стороною.

Нагадаємо, комітет з розвідки Сенату США розслідує втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року.

Теми: ТрампСШАПол Манафорт
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