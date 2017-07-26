СБУ выдворила из Украины российскую журналистку

Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ российскую журналистку Марию Князеву, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".



Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.



Отмечается, что россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур нашего государства.



Эти данные она использовала для тенденциозного освещения ситуации в Украине.



"В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере М.Князева принудительно возвращена на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года", – говорится в сообщении.