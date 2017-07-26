СБУ видворила з України російську журналістку

Служба безпеки України примусово повернула в РФ російську журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".

Про це повідомляє у середу прес-центр СБУ.

Зазначається, що росіянка, використовуючи зв’язки з проросійськи налаштованими представниками українських медіа та експертами, збирала інформацію про ситуацію в державі, діяльність вищих органів влади, силових структур нашої держави.

Ці дані вона використовувала для тенденційного висвітлення ситуації в Україні.

"У рамках протидії втручанню країни-агресора у вітчизняний медіа-простір та локалізації загроз в інформаційній сфері М.Князєву було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки", – йдеться у повідомленні.