За 3 года США потратили на подготовку ВСУ $600 миллионов – Минобороны
С начала 2014 года США потратили на подготовку Вооруженных сил Украины более 600 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По данным военных, речь идет о передаче украинской стороне материально-технической помощи и денег.
Также отмечается, что в рамках деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина подготовлено семь батальонов ВСУ, сейчас идет подготовка еще одного батальона.
Кроме того, на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года прошли обучение с американскими специалистами почти 4 тысячи украинских военнослужащих и 104 инструктора.
Как сообщалось, в конце декабря 2016 президент США Барак Обама подписал американский бюджет на 2017 год, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборонную помощь Украине до 350 млн долларов.
Украинская правда
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