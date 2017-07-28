Луценко: Сумма арестованного имущества Клименко и его компаний – 6 млрд

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что сумма арестованного имущества экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и его дочерних компаний достигает 6 миллиардов гривен.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Генпрокурор отметил, что в рамках расследования дела Клименко под стражей остаются 9 человек, а еще 18 - под залогом на общую сумму 59 млн гривен.

"Имущество подозреваемых арестованы на сумму 900 млн. грн. Сумма арестованного имущества О. Клименко и его аффилированных компаний достигает еще 6 млрд грн", - подчеркнул генпрокурор.

Он также отметил, что военные прокуроры ГПУ приняли участие в рассмотрении в судах 258 ходатайств. При этом суд удовлетворил все 163 из них, которые касались наложения ареста на имущество подозреваемых.

Как известно, 14 июля главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "Корд" провели обыски по делу преступной организации экс-президента Виктора Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, было проведено 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко, в частности в офисном центре "Гулливер" в Киеве, где был обнаружен тайный офис банка Клименко "Юнисон".

"Юнисон - это материнская компания семьи Клименко ... медиахолдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и обслуживали полностью семью Януковича", - отметил главный военный прокурор.

В то же время экс-министр доходов и сборов Александр Клименко утверждает, что украинские правоохранители провели обыски, которые не имеют к нему никакого отношения.

Матиос заявляет, что за время Майдана экс-министр доходов и сборов Александр Клименко вывел более 788 млн долларов.

24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходив и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.