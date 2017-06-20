Дело Клименко: 13 из 24 подозреваемых внесли залоги на 37 миллионов гривен

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича задержали 24 экс-руководителей облуправлений Министерства доходов и сборов.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Во время досудебного расследования в уголовном производстве в отношении преступной организации Януковича из числа высшего руководства Министерства доходов и сборов времен А. Клименко пока задержан 24 подозреваемые лица, в отношении которых подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Под стражей сейчас находятся 9 подозреваемых. Еще 13 внесли залоги на сумму более 37 млн ​​гривен, а 2 выпустили под личные обязательства.

Пресс-служба ГПУ уточняет, что бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов и налоговых администраций подозревают в том, что они выполняли незаконные указания экс-президента Виктора Януковича и экс-министра Миндоходов Александра Клименко. Так, по версии следствия, они организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий". Таким образом они позволили уклоняться от уплаты налогов предприятиям в 2011-2014 годах в пользу участников преступной схемы.

Сейчас подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 26 мая заявил, что общая сумма залога подозреваемых по делу о "площадки Клименко" составляет 350 миллионов гривен.

Как известно, 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд гривен.