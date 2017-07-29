В ОБСЕ призвали освободить журналиста Асеева
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил озабоченность в связи с тем, что журналист Станислав Асеев до сих пор находится в плену у боевиков на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.
Он также призвал немедленно освободить Асеева.
"Я призываю всех причастных немедленно освободить Станислава Асеева. Журналисты и другие сотрудники медиа должны свободно выражать свои взгляды и беспрепятственно выполнять свою работу", - заявил Дезир.
Ранее сообщалось, что у Асеева возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Асеев с момента оккупации жил в Донецке, в последний раз выходил на связь 2 июня.
По словам представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ВКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко, боевики заявляют, что не располагают информацией об Асееве.
А так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск журналиста.
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