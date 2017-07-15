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Боевики "ДНР" объявили в розыск журналиста Асеева

Суббота, 15 июля 2017, 06:08

Так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск украинского журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станистлав Васин, который пропал в Донецке 2 июня.

"Разыскивается без вести пропавший житель Донецка Асеев Станислав Викторович, 1989 г.р., который 02 июня 2017 г. вышел из дома и не вернулся. Приметы: на вид 28 лет, рост 176 см., среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие", - говорится в сообщении "полиции".

Боевики заявили, что розыск ведет "Калининское РО Донецкого городского управления МВД ДНР".

Ранее, в начале июля, международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего Асеева.

В организации отмечают, что для "Министерства государственной безопасности" "ДНР" является обычной практикой 30-дневные аресты лиц, подозреваемых в нелояльности к боевикам или "подрывной" деятельности, и содержание их без связи с внешним миром. Затем 30-дневные сроки содержания под стражей постоянно продлевают.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке журналиста Станислава Асеева.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Как известно, Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив. Семья и друзья пропавшего журналиста опасаются, что он был задержан так называемой "властью ДНР" и ему грозят пытки и жестокое обращение.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРправа человекаДонецк
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