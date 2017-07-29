В ОБСЄ закликали звільнити журналіста Асєєва

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Субота, 29 липня 2017, 04:41

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість у зв'язку з тим, що журналіст Станіслав Асєєв досі перебуває в полоні у бойовиків на Донбасі.

Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

Він також закликав негайно звільнити Асєєва.

"Я закликаю всіх причетних негайно звільнити Станіслава Асєєва. Журналісти та інші співробітники медіа повинні вільно висловлювати свої погляди і безперешкодно виконувати свою роботу", - заявив Дезір.

Раніше повідомлялося, що у Асєєва виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, востаннє виходив на зв'язок 2 червня.

За словами представника України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, бойовики заявляють, що не мають інформацією про Асєєва.

А так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук журналіста.

Теми: "ДНР" права людини ОБСЄ
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