В ОБСЄ закликали звільнити журналіста Асєєва

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість у зв'язку з тим, що журналіст Станіслав Асєєв досі перебуває в полоні у бойовиків на Донбасі.

Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

Він також закликав негайно звільнити Асєєва.

"Я закликаю всіх причетних негайно звільнити Станіслава Асєєва. Журналісти та інші співробітники медіа повинні вільно висловлювати свої погляди і безперешкодно виконувати свою роботу", - заявив Дезір.

Раніше повідомлялося, що у Асєєва виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, востаннє виходив на зв'язок 2 червня.

За словами представника України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, бойовики заявляють, що не мають інформацією про Асєєва.

А так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук журналіста.