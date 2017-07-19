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Геращенко: Боевики снова разыгрывают спектакль по Асееву

Среда, 19 июля 2017, 18:01

Боевики заявляют, что не имеют информации о пропавшем украинском журналисте Станиславе Асееве (Васине).

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Представители боевиков снова цинично разыгрывают спектакль по Стасу Асееву, незаконное содержание которого уже месяц "не могут" официально подтвердить", - написала она.

"При этом меня лично в очередной раз удивляет позиция ОБСЕ и их координаторов, обязанности которых – настаивать на предоставлении достоверной, точной и оперативной информации по заложник в ОРДЛО, а не только выражать беспокойство", - добавила Геращенко.

По ее словам, в среду ОРДЛО подтвердили содержание 71 украинцев, 56 в ОРДО в том числе и всех наших военных в Макеевской колонии, в ОРЛО - 14.

"При этом ОРДЛО заявили, что проверяют информацию о содержании еще 6 украинцев-в том числе и журналиста Станислава Асеева, и украинку (у нее дефекты слуха) Людмилы Сурженко, что несколько дней назад исчезла на КПВВ в Станице Луганской", - написала Геращенко.

Она рассказала, что ОРДЛО требует освобождения 63 преступников, "которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе, ОРДЛО в ультимативном тоне требуют освобождения этих уголовных преступников".

Геращенко сообщила, что следующие переговоры в режиме скайп состоятся 31 июля.

Как известно, 17 июля экс-нардеп Егор Фирсов сообщил, что боевики "ДНР" официально подтвердили, что пропавшего украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) задержан и находится у них.

Ранее руководитель волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко сообщил в эфире Общественного радио, что задержанного Асеева пытали.

В начале июля, международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего Асеева.

Так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск Станислава Асеева.

Темы: ГеращенкоДонбасс
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