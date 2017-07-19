Геращенко: Боевики снова разыгрывают спектакль по Асееву

Боевики заявляют, что не имеют информации о пропавшем украинском журналисте Станиславе Асееве (Васине).



Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.



"Представители боевиков снова цинично разыгрывают спектакль по Стасу Асееву, незаконное содержание которого уже месяц "не могут" официально подтвердить", - написала она.



"При этом меня лично в очередной раз удивляет позиция ОБСЕ и их координаторов, обязанности которых – настаивать на предоставлении достоверной, точной и оперативной информации по заложник в ОРДЛО, а не только выражать беспокойство", - добавила Геращенко.



По ее словам, в среду ОРДЛО подтвердили содержание 71 украинцев, 56 в ОРДО в том числе и всех наших военных в Макеевской колонии, в ОРЛО - 14.



"При этом ОРДЛО заявили, что проверяют информацию о содержании еще 6 украинцев-в том числе и журналиста Станислава Асеева, и украинку (у нее дефекты слуха) Людмилы Сурженко, что несколько дней назад исчезла на КПВВ в Станице Луганской", - написала Геращенко.



Она рассказала, что ОРДЛО требует освобождения 63 преступников, "которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе, ОРДЛО в ультимативном тоне требуют освобождения этих уголовных преступников".



Геращенко сообщила, что следующие переговоры в режиме скайп состоятся 31 июля.



Как известно, 17 июля экс-нардеп Егор Фирсов сообщил, что боевики "ДНР" официально подтвердили, что пропавшего украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) задержан и находится у них.



Ранее руководитель волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко сообщил в эфире Общественного радио, что задержанного Асеева пытали.



В начале июля, международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего Асеева.



Так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск Станислава Асеева.