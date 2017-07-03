Луценко возмущается на комитете по Дейдею: Это игра в одни ворота

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Понедельник, 3 июля 2017, 14:33

На заседании регламентного комитета Верховной Рады по снятию неприкосновенности с нардепа Евгения Дейдея возникают словесные перепалки генерального прокурора с членами комитета.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

В частности, члены комитета дали разрешение на заслушивание свидетеля Игоря Линчевского, который по версии Генпрокуратуры предоставлял фиктивные займы семье Дейдея.

Во время свои ответов свидетель сказал, что передавал деньги через Дейдея его жене и соответствующий договор о займе был оформлен.

В то же время когда генпрокурор начал задавать вопросы о том, как, кому и в какой форме свидетель передавал деньги, Линчевский отказался отвечать на вопросы, а председатель комитета Пинзеник позволил ему не отвечать.

"Мне что явки, пароли сдать. Я простой бизнесмен, который мог занять эти деньги", – заявил свидетель.

В свою очередь Луценко ему указал, что он является не просто бизнесменом, а помощником народного депутата от "Народного фронта" Дениса Дзензерского.

"Это мне напоминает спектакль! Почему когда я перешел к вопросам по сути, мои вопросы снимают?! Все помнят, как вы умыли руки от Онищенко! Мне все понятно, это футбол в одни ворота", – возмущался генпрокурор.

Как сообщалось, 3 июля на заседании регламентного комитета Верховной Рады рассматривают представление Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Дейдей подозревается в приобретении в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также в передаче активов другому лицу.

Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим пиаром грузинской группы".

Роман Кравец, УП

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Генпрокуратура Луценко
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