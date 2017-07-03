Фракции до сих пор не внесли Порошенко новые кандидатуры в ЦИК - АП

В Администрации президента заявляют, что парламентские фракции не вносили новых кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии.

О таком ответе АП на свой запрос сообщила координатор парламентских и избирательных программ "Опора" Ольга Айвазовская на своей странице Facebook.

"Сегодня получила официальный ответ из АП: не слышали, не подавали. Интрига, расследования и не новы новости", - прокомментировала ответ Айвазовская.

Она также навела копию самого документа.

"По информации, предоставленной Главным департаментом региональной и кадровой политики Администрации Президента Украины, в 2017 году парламентскими фракциями не вносились новые кандидатуры в состав Центральной избирательной комиссии", - отмечается в ответе.

Как сообщалось, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что фракции парламента подали Петру Порошенко новые кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Как известно, Европейский Союз считает необходимой смену украинского ЦИКа.

1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИКа, 3 февраля - у тринадцатого члена комиссии.

7 июня 2016 года Порошенко внес в Раду представление на увольнение 12 действующих членов ЦИКа и назначение 11 новых на эти должности, однако Верховная Рада не рассматривала соответствующие проекты постановлений, поскольку профильный комитет перенес их рассмотрение до завершения консультаций между фракциями и группами.

Украинская правда