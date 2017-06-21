Луценко: Фракции подали Порошенко новые кандидатуры в ЦИК

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что фракции парламента подали Петру Порошенко новые кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом она сообщила в эфире 5 канала.

"Насколько я знаю из последних совещаний, консультации завершились уже почти на 100%. Президент уже видел новые кандидатуры, которые поданы от фракций", - сказала она.

При этом Луценко не уточнила, какие именно фракции подали новые кандидатуры.

Она прогнозирует, что вопросом обновления Центризбиркома парламент займется осенью.

Как известно, Европейский Союз считает необходимой смену украинского ЦИКа.

1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИКа, 3 февраля - у тринадцатого члена комиссии.

7 июня 2016 года Порошенко внес в Раду представление на увольнение 12 действующих членов ЦИКа и назначение 11 новых на эти должности, однако Верховная Рада не рассматривала соответствующие проекты постановлений, поскольку профильный комитет перенес их рассмотрение до завершения консультаций между фракциями и группами.

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