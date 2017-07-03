В Минске протестовали против совместных с РФ военных учений

1988 просмотров
Понедельник, 3 июля 2017, 17:31

В официальный День независимости Беларуси 3 июля в Минске состоялась акция, участники которой протестовали, в частности, против совместных с Россией военных учений, запланированных на сентябрь.

Акцию "За мирную Беларусь" организовал лидер оппозиции Николай Статкевич, передает "Радио Свобода".

Протестующие собрались на Октябрьской площади, после чего прошли маршем к площади Независимости.

По данным издания, участие в акции приняли около 200 людей.

 
радио свобода

У Красного костела состоялся короткий митинг, после чего Статкевич призвал собравшихся разойтись.

Как сообщалось, накануне, 2 июля 2017 года журналистку "Украинской правды" Оксану Коваленко не пустили на территорию Беларуси и сообщили о запрете въезда.

Пограничники отказались объяснить причину запрета журналистке, которая направлялась в Беларусь с частным визитом.

Беларусь, которую президент Александр Лукашенко возглавляет уже 23 года, является одним из ближайших союзников России. Вместе с Россией Беларусь образовала так называемое "союзное государство".

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусских учений "Запад-2017" с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружений и солдат.

Украинская сторона выразила обеспокоенность в связи с этими учениями.

Однако, как заявлял посол Украины в Беларуси Игорь Кизил, Украина получила заверения белорусской стороны, что украинские военные, в том числе военный атташе посольства Украины в Минске смогут наблюдателями на учениях "Запад-2017".

Темы: Беларусь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В НАТО увидели новую угрозу для Украины от РФ 3 июля 2017, 13:29
Журналистку УП не пустили в Беларусь 2 июля 2017, 08:14
В МИД Беларуси "отчитали" украинского посла 26 июня 2017, 17:01
powered by lun.ua
Главные новости
Енин: Итальянский журналист Рокелли заехал на Донбасс без разрешения
Россия снова "присвоила" себе крымские экспонаты
Задержан мужчина с паспортом РФ и видео расстрела бойцов ВСУ
Комитет Рады не дал согласия на привлечение к ответственности Дейдея
Все новости
Забота

Сын растрогал отца, благодаря за уход за тяжелобольной мамой

Видео

Бабушки-баскетболистки: "Пока смогу буду играть"