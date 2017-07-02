Журналистку УП не пустили в Беларусь

Журналисту "Украинской правды" Оксане Коваленко запрещен въезд на территорию Беларуси.

Об этом сообщила сама Коваленко.

"Сегодня ночью на пункте пропуска Терюха белорусские пограничники сняли меня с поезда Киев-Минск и сообщили, что мне запрещен въезд в Беларусь", - сказала журналист.

По ее словам, пограничники отказались объяснить причину запрета. Однако сама Коваленко смогла увидеть на мониторе, что инициатором запрета является РФ.

"И как мне сообщил белорусский пограничник, поскольку Россия и Беларусь являются "союзными государствами", то мне запрещен въезд как в РФ, так и в Беларусь".

"Пограничники вывели меня из купе, опросили меня о цели моей поездки, когда я последний раз была в РФ и Беларуси, зачем-то сфотографировали меня, при этом сославшись на некий приказ, который не смогли показать. А потом сняли меня с поезда и через некоторое время посадили на поезд, следовавший в Киев", - рассказала Коваленко.

Никаких документов о запрете въезда и сроке его действия журналисту не дали, а только поставили соответствующий штамп в паспорте.

Белорусские пограничники поставили Коваленко штамп в паспорте о запрете въезда

"В Минске проходят переговоры между Украиной и РФ по Донбассу, поэтому странно, почему Беларусь как страна - якобы миротворец, запрещает въезд украинским журналистам. Потому что я уверена, что въезд в РФ и в Беларусь мне запрещен именно из-за журналистской деятельности" , - отметила Коваленко.

Вместе с тем, первый вице-спикер Ирина Геращенко в комментарии под постом Коваленко в Facebook сообщила, что посольство Украины в Беларуси готовит ноту о запрете въезда журналиста.

Как сообщалось, в мае прошлого года один из сайтов боевиков ОРДЛО опубликовал список украинских и зарубежных журналистов с их контактными данными, которые были аккредитованы в зоне АТО в начале конфликта.

В списке было более 1900 фамилий журналистов. Это сотрудники ведущих телеканалов, интернет-изданий, газет, журналов, местных каналов и местных изданий, в том числе журналиска УП Оксана Коваленко.

Украинская правда