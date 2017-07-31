WikiLeaks опубликовала тысячи писем избирательной кампании Макрона
На сайте WikiLeaks опубликованы тысячи писем, связанных с предвыборной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте WikiLeaks, передает Европейская правда.
"В понедельник, 31 июля, WikiLeaks публикует архив с возможностью поиска, который состоит из 21 075 уникальных проверенных писем, связанных с президентской кампанией президента Франции Эммануэля Макрона", - говорится в сообщении.
Опубликованные электронные письма охватывают период с 20 марта 2009 до 24 апреля 2017 года. Все письма были проверены WikiLeaks, и организация подтверждает их достоверность.
Напомним, штаб Макрона подвергся масштабной хакерской атаке, результатом которой стали слитые в сеть десятки тысяч писем и документов всего за несколько часов до окончания официальной кампании.
Ранее сообщалось, что хакеры, стоящие за взломом почты штаба Макрона, связаны с рядом российских фирм, которых обвиняют в кибератаках на Демократическую партию США незадолго до выборов.
Впоследствии в Национальном агентстве по компьютерной безопасности Франции заявили, что не нашли следов вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию президента Эммануэля Макрона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.