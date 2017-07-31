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WikiLeaks опублікувала тисячі листів виборчої кампанії Макрона

Понеділок, 31 липня 2017, 14:08

Організація WikiLeaks опублікувала тисячі листів, які пов’язані з передвиборчою кампанією президента Франції Еммануеля Макрон.

Про це ідеться у прес-релізі на сайті WikiLeaks, передає Європейська правда.

"У понеділок, 31 липня 2017 року WikiLeaks публікує архів з можливістю пошуку, який складається з 21 075 унікальних перевірених листів, пов’язаних з президентською кампанією президента Франції Еммануеля Макрона", - ідеться у повідомленні.

Опубліковані електронні листи охоплюють період з 20 березня 2009 року до 24 квітня 2017 року. Усі листи були перевірені WikiLeaks і організація підтверджує їхню достовірність.

Нагадаємо, штаб Макрона зазнав масштабної хакерської атаки, результатом якої стали злиті в мережу десятки тисяч листів і документів лише за декілька годин до закінчення офіційної кампанії.

Раніше повідомлялося, що хакери, які стоять за зламом пошти штабу обраного президента Франції Еммануеля Макрона, пов'язані з низкою російських фірм, яких звинувачують в кібератаках на Демократичну партію США незадовго до виборів.

Згодом Національне агентство з комп'ютерної безпеки Франції заявило, що не знайшло слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію президента Еммануеля Макрона.

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