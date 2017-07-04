Северная Корея запустила баллистическую ракету

Северная Корея провела пуск баллистической ракеты.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Пуск был проведен с авиабазы Banghyon в северной провинции Пхёнан-Пукто недалеко от границы с Китаем.

Как сообщает AFP, ссылаясь на минобороны Японии, ракета, вероятно, упала в море в исключительной экономической зоне страны.

Очередной пуск ракеты осуществлен впервые после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились усилить давление на Северную Корею.

Ранее, в ночь на 8 июня, Северная Корея осуществила пуски противокорабельных ракет малой дальности.

1 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц за сотрудничество с КНДР, под ограничения попали и две российские компании.

Совет Безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, которая расширяет список санкций в отношении КНДР.

Президент США Дональд Трамп 22 июня на год продлил санкции против КНДР.