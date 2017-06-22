Трамп продлил санкции против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против КНДР

Об этом идет речь в уведомлении президента для Конгресса США, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно уведомлению, силу сохраняют ряд санкций, введенных в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах. Их срок действия истекал 26 июня 2017 года.

"Действия и политика правительства Северной Кореи, которые дестабилизируют Корейский полуостров и ставят под угрозу вооруженные силы Соединенных Штатов, союзников и торговых партнеров в регионе, включая ядерную и ракетную программу; И другие провокационные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось, 1 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц за сотрудничество с КНДР, под ограничения попали и две российские компании

Совет Безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, которая расширяет список санкций в отношении КНДР.

Напомним, недавно США решили направить третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.