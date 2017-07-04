Медведчук продвигает законы о статусе Донбасса и референдуме - журналисты

Нардеп от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко совместно с лидером общественного движения "Украинский выбор" и кумом российского президента Виктором Медведчуком разрабатывает законопроекты, касающиеся статуса Донбасса.

Это следует из комментариев Нимченко журналистам программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Комментируя вопрос, что связывает Нимченко с Медведчуком, нардеп заявил: "Поскольку я поддерживаю идеи, поддерживаю понимание решения общественных вопросов, поддерживая его (Медведчука) гражданскую позицию в эти тяжелые для общества времена, я сотрудничаю с ним на этом поприще ... в научно-правовом аспекте, и в идейном также ... Мы разрабатываем законопроекты".

"Мы вышли с законопроектом, как нам урегулировать положение Донецка и Донбасса, как защитить территориальные общины, их объединив снова и дав им возможность исполнить конституционное право, гарантированное ст. 7 "Право граждан на самоуправление", - сообщил Нимченко.

По словам нардепа, которые не вошли в выпуск программы и были предоставлены УП журналистами "Bihus.info", вместе с Медведчуком был разработан законопроект о всеукраинском референдуме.

"Мы написали законопроект о всеукраинском референдуме и местном ... Мы разрабатывали законопроекты о борьбе с коррупцией", - сообщил Нимченко и отметил, что "появится кодекс борьбы против коррупции".

По его словам, в "Оппозиционном блоке" он "представлен "Украинским выбором".

"Я в общественной организации, не в партии, я беспартийный. Но представлен "Выбором", общественной организацией в "Оппозиционном блоке", - сообщил Нимченко.

Как отмечают журналисты, Нимченко является одним из нардепов, кто посещает офис общественного движения Медведчука "Украинский выбор" в Киеве. Среди тех, кого также заметили журналисты среди посетителей офиса движения - нардепы от "Оппоблока" Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович и Тарас Козак.

По данным Bihus.info, Медведчук в Украине не является прямым владельцем ни одной из бизнес-структур, однако сферы его влияния связанные с рядом активов.

В частности речь идет о причастности Медведчука к газодобывающей компании "Нафтогазвидобування" , с которой его могут связывать нардепы от "Оппоблока" Тарас Козак и Нестор Шуфрич.

Шуфрич долгое время был бенефициаром "Нафтогазвидобування". По мнению директора компании Олега Семинского, в 2003-2004 гг., когда Медведчук был главой АП, он содействовал компании в получении лицензий на добычу газа.

В доли Шуфрича в "Нафтогазвидобуванні" была и доля Медведчука, считает Семинский. Также, по его словам, Медведчук может стоять за кипрским оффшором Wolford Holdings Limited, на который до 2013 года были записаны около 17% акций "Нафтогазвидобування".

Затем доли в "Нафтогазвидобуванні" начал скупать ДТЭК Рината Ахметова и теперь сконцентрировал более 70%, а Wolford Holdings Limited записана на DTEK OIL & GAS B.V. Ахметова и оффшор из Белиза "Buenville Holdings Limited".

Козак имеет в доме на Большой Васильковской, 23-Б, где расположен офис "Украинского выбора", приемную нардепа и летает вместе с Медведчуком частным самолетом из Москвы в Киев.

Козак - миноритарный владелец компании "Тедис Украина", где имеет долю через две кипрские фирмы "Havanor Management Limited" и "Turul Investments Limited". Сам Козак признал, что является номинальным владельцем этих фирм.

"По данным Лига.нет, "Тедис Украина" на отечественный рынок привел Виктор Медведчук. В компании это опровергали", - отмечает Bihus.info.

При этом ГПУ установила, что деньги из "Тедиса" выводились на структуры с орбиты Медведчука-Козака, в т.ч. на "Северо-Восточную добывающую компанию", директором которой записан экс-руководитель Козака Никита Поз.

"Тарас Козак, Никита Поз и фирмы, от имени которых они действуют, связывают Медведчука еще с рядом бизнес активов: поставками в Украину угля, который по своим свойствам соответствовал углю с неподконтрольных шахт Донбасса, сетью заправок и нефтепроводом "Прикарпатзападтранс", а также новыми поставщиками российского сжиженного газа", - говорится в расследовании.