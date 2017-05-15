300-мільйонний штраф "Тедіс-Україна" зараховано до держбюджету

Після завершення перевірки Держфінмоніторингу другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на ТОВ "Тедіс-Україна", зараховано до держбюджету.

Про це повідомляє у понеділок прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Прес-секретаря Луценка зазначає, що перший транш у сумі 106 505 700 гривень був перерахований відразу – 26 квітня 2017 року.

"Причинами затримки у потраплянні частини коштів у якості штрафу на казначейські рахунки стали організаційні та процесуальні особливості й обмеження, пов’язані із розслідуванням кримінального провадження щодо керівників компанії "Тедіс-Україна" в ухиленні від сплати податків та фіктивного підприємництва", – пояснює вона.

Проте вже в суботу, 13 травня, за словами Сарган, з банківських рахунків "Тедіс-Україна", відповідно до платіжних доручень, опублікованих на сайті ГПУ 26 квітня, гроші були перераховані на адресу Держказначейства.

Сарган зокрема публікує платіжки.

Як відомо, скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 ороку.

31 березня Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Глава МВС Арсен Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

За словами міністра, у справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, було проведено понад 100 обшуків у декількох містах України.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Генеральному директору дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс Україна" повідомлено про підозру.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста".

Українська правда