Луценко ожидает, что Рада за неделю снимет неприкосновенность с 6 нардепов

Генпрокурор Юрий Луценко надеется, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит все 6 представлений относительно народных депутатов.



Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко после заседания профильного комитета в Верховной Раде.



"Надеюсь в следующий четверг, 13 числа, мы рассмотрим все 6 представлений. Сейчас мы должны пройти эту процедуру (рассмотреть 6 представлений в комитете - ред.) до следующего понедельника. И я действительно рад, что наконец комитет оформил решение, которое дает возможность в законном порядке вынести вопрос на сессию Верховной Рады ", - сказал он.



Луценко надеется, что Рада поддержит представление прокуратуры.



Как известно, во вторник регламентный комитет Верховной Рады не дал согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.



В понедельник комитет отказался согласовать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Украинская правда