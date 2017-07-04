Луценко ожидает, что Рада за неделю снимет неприкосновенность с 6 нардепов
Генпрокурор Юрий Луценко надеется, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит все 6 представлений относительно народных депутатов.
Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко после заседания профильного комитета в Верховной Раде.
"Надеюсь в следующий четверг, 13 числа, мы рассмотрим все 6 представлений. Сейчас мы должны пройти эту процедуру (рассмотреть 6 представлений в комитете - ред.) до следующего понедельника. И я действительно рад, что наконец комитет оформил решение, которое дает возможность в законном порядке вынести вопрос на сессию Верховной Рады ", - сказал он.
Луценко надеется, что Рада поддержит представление прокуратуры.
Как известно, во вторник регламентный комитет Верховной Рады не дал согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.
В понедельник комитет отказался согласовать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.