Комітет не підтримав зняття імунітету з Довгого

Регламентний комітет Верховній Раді знайшов "істотні недоліки" у поданні ГПУ на зняття недоторканості з народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого.

За таке рішення члени комітету проголосували одностайно.

"Комітет вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата містить істотні недоліки в частині зловживання владними повноваженнями", - зачитав висновок комітету в.о. його голови Павло Пинзеник.

Він зазначив, що комітет передасть це рішення голові Верховної Ради Андрію Парубію, аби вже парламент визначав, чи дозволяти притягнення до відповідальності Олеся Довгого.

До складу комітету входять 11 нардепів: 4 - від "Народного фронту", 2 – від БПП, по 1 – від "Самопомочі", Радикальної партії, "Відродження", "Опозиційного блоку" й "Волі народу".

Як повідомлялося, 3 липня регламентний комітет ухвалив аналогічне рішення щодо депутата з фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглянути на засіданнях 3-7 липня. Розгляд питання Довгого призначено на вівторок, 4 липня.



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Роман Кравець, УП