Садового допросили как свидетеля – генпрокурор

Мэра Львова Андрея Садового допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делу о земельной афере.



Об этом сказал генеральный прокурор в Киеве во вторник, отвечая на вопросы журналистов.



"Садовый был вызван в качестве свидетеля по делу незаконного отчуждения земли у львовской общины. В ближайшее время следствие планирует выйти на подозрения. Если эти подозрения будут касаться должностных лиц, то следствие будет передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и в Национальное антикоррупционное бюро", – сказал Луценко.

О том, что мэра Львова вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос стало известно 4 июля.



Садовый отмечал, что речь пойдет о деле по индустриальному парку во Львове.



Валентина Романенко, УП