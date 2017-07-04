Садовый попросит ГПУ обнародовать протокол допроса

Городской председатель Львова Андрей Садовый будет просить Генеральную прокуратуру сделать публичным протокол его допроса.



Об этом он сказал во вторник в комментарии журналистам, сообщает Zaxid.net.



"Чтобы вопросы, которые задавались, были рассмотрением в том числе и Кабинета министров. Ибо, по моему убеждению, так как вопросы задаются, ставится под сомнение сама необходимость привлечения инвестиций в Украину. Эти вопросы убивают какой-либо инвестиционный климат в Украине", – сказал Садовый.



По словам мэра Львова, речь шла о создании индустриального парка во Львове. Во время допроса речь еще не шла о цене земли, которую, по версии прокуратуры, нидерландской компании продали по дешевке.



"К этому вопросу мы еще не подходили. Если он будет звучать, то я объясню коллегам из Генеральной прокуратуры, что есть разница между экспертной оценкой земли и нормативно-денежной оценке. Если речь идет о выкупе, то эксперт устанавливает цену. Поэтому все наши действия четко соответствуют действующему законодательству. Поэтому я так вижу, что весь этот процесс имеет цель не допустить реализации этого проекта, потому что он делается во Львове", – утверждает Садовый.

Мэр Львова также заявил, что вопросы, которые ему задают, не касаются его полномочий как городского головы, а само это дело является давлением на него как на политика.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал журналистам, что мэра Львова допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делу о незаконном отчуждении земли.

Как известно, нидерландская компания CTP 2 года назад победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком в промышленной зоне Рясне-2.

Согласно денежной оценки, голландцы заплатили за землю 52 млн грн и обязались инвестировать в инфраструктуру парка 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать более 3000 новых рабочих мест.

Впрочем, строительство индустриального парка пока так и не началось из-за протестов местных жителей, которые считают, что эта земля принадлежит им, поскольку они там много лет сажают огороды.