Садовий попросить ГПУ оприлюднити протокол допиту

Міський голова Львова Андрій Садовий проситиме Генеральну прокуратуру зробити публічним протокол його допиту.

Про це він сказав у вівторок у коментарі журналістам, повідомляє Zaxid.net.

"Щоби питання, які задавалися, були розглядом в тому числі і Кабінету міністрів. Бо, на моє переконання, так як запитання ставляться, ставиться під сумнів сама потреба залучення інвестицій в Україну. Ці запитання вбивають будь-який інвестиційний клімат в Україні", – сказав Садовий.

За словами мера Львова, мова йшла про створення індустріального парку у Львові. Під час допиту ще не йшлося про ціну землі, яку, за версією прокуратури, нідерландській компанії продали задешево.

"До цього питання ми ще не підходили. Якщо воно буде звучати, то я поясню колегам з Генеральної прокуратури, що є різниця між експертною оцінкою землі та нормативно-грошовою оцінкою. Якщо мова йде про викуп, то експерт встановлює ціну. Тому всі наші дії чітко відповідають чинному законодавству. Тому я так вбачаю, що весь цей процес має ціль не допустити реалізації цього проекту, тому що він робиться у Львові", – стверджує Садовий.

Мер Львова також заявив, що питання, які йому ставлять, не стосуються його повноважень як міського голови, а сама ця справа є тиском на нього як на політика.

Як відомо, нідерландська компанія CTP 2 роки тому перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком у промисловій зоні Рясне-2.

Відповідно до грошової оцінки, голландці заплатили за землю 52 млн грн і зобов'язались інвестувати в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць.

Втім, будівництво індустріального парку поки так і не почалося через протести місцевих мешканців, які вважають, що ця земля належить їм, оскільки вони там багато років поспіль садять городи.