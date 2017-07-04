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Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

Вторник, 4 июля 2017, 10:19
Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

Городского главу Львова Андрея Садового вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос.

Как сообщил он в Facebook, речь идет о деле касательно индустриального парка во Львове.

"В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру. Дело "Государство Украина против индустриального парка во Львове", – написал Садовый.

Он отметил, что голландская девелоперская компания CTP победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком в промзоне Рясное-2.

"После победы голландцы предлагают не только инвестировать в будущий парк, но и выкупить землю под ним (хотя не должны были), голландцы соглашаются оплатить землю 52 млн грн (в соответствии с денежной оценкой) и обязуются инвестировать только в инфраструктуру парка 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать более 3000 новых рабочих мест", – отметил мэр Львова.

По его словам, это могло бы стать поводом для оптимизма, но в Украине возбудили уголовное дело.

"(Украинское государство) начинает маски-шоу во всех причастных учреждениях, ищут криминал там, где его нет и быть не может. История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью", – заявил Садовый.

"Буду бороться за этот проект. Не имею таких полномочий, как вся государственная машина, но руководствуюсь месседжем, который неоднократно озвучивал президент Порошенко на многочисленных экономических форумах: "Украина открыта для инвестиций!", – отметил он.

"После допроса расскажу больше", – написал Садовый.

Дело Садового ведет департамент ГПУ по особо важным делам в сфере экономики: именно так называемый "департамент Кононенко-Грановского" находится на улице Петлюры, 7/9, куда вызвали мэра Львова.  

Как известно, Садовый попал в немилость к премьер-министру и президенту тогда как Львов страдает от мусора, потому что его некуда вывозить. Садовый винил за эту ситуацию Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, последний заявлял о бесхозяйственности мэра.

Власти уже взялась за проблему львовского мусора.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СадовыйГенпрокуратураЛьвов
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