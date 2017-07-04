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Садового допросили как свидетеля – генпрокурор

Вторник, 4 июля 2017, 13:56

Мэра Львова Андрея Садового допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делу о земельной афере.

Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко в Киеве во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

"Садовый был вызван в качестве свидетеля по делу незаконного отчуждения земли у львовской общины. В ближайшее время следствие планирует выйти на подозрения. Если эти подозрения будут касаться должностных лиц, то следствие будет передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и в Национальное антикоррупционное бюро", – сказал Луценко.

О том, что мэра Львова вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос стало известно 4 июля.

Садовый отмечал, что речь пойдет о деле по индустриальному парку во Львове.

Валентина Романенко, УП

Темы: СадовыйГенпрокуратура
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