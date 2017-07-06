США рассматривают способы приобщения к Нормандскому формату

Государственный департамент США изучает способы присоединения к переговорам Нормандского формата, но не в качестве члена группы.

Об этом заявили представители Государственного департамента США во время брифинга по поводу визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Киев.

"По поводу украинского вопроса, я скажу, что все члены Нормандского формата - Франция, Германия, Украина и Россия выразили желание, чтобы США были стороной, с которой они могли бы сотрудничать в переговорах, не как с членом Нормандского формата, но как с важной поддержкой этого формата и соучастником в переговорах об имплементации Минских договоренностей", - заявил представитель Госдепа США.

"Поэтому сейчас мы изучаем, как лучше поддержать Нормандский формат и Минские соглашения", - добавил он.

На уточняющий вопрос, намерены ли США назначить специального представителя в Нормандском формате, представитель Госдепа ответил, что США ищут любые пути, чтобы быть полезными для этого формата и имплементации Минских соглашений.

Он выразил убеждение, что Минские соглашения является существующими рамками и нет лучших опций вне их.