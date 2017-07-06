Адвокат утверждает, что Янукович "поставил точку" в деле
Защита Виктора Януковича передал в Оболонский райсуд Киева заявление экс-президента об отказе от услуг защитников.
Об этом сказал адвокат Виталий Сердюк журналистам, выйдя из суда.
"Только что защитой было подано заявление... Виктор Янукович поставил точку в этом процессе", – заявил он.
"Количество правонарушений, совершенных Генпрокуратурой..., ставят на нем точку", – добавил адвокат.
По его утверждению, каким бы ни был приговор теперь, он "будет ничтожным".
"Суд без Виктора Януковича невозможен", – утверждает Сердюк.
"Адвокатское объединение и мы лично остаемся во всех других процессах...", – сказал Сердюк.
Первое и главное направление борьбы, по его словам, – заявление Януковича в Генпрокуратуру о "государственно перевороте".
Также защита будет инициировать привлечение к ответственности всех виновных в "игнорировании принципов правосудия" через международные инстанции.
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