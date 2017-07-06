Чиновники "Укрзализныци" требовали 4 млн за аренду земли в Песковке

Задержанные чиновники "Укрзализныци" Тимошенко и Ященко требовали от предпринимателя почти 4 миллиона гривен за неблокирование договора аренды 9 га земли в пгт Песковка Киевской области.



Об этом сообщает прокуратура Киева, не называя имен.

Ранее сообщалось о задержании "начальника департамента имущественных и земельных ресурсов А. (Андрея) Тимошенко и заместителя начальника юридического департамента О. Ященко".

Следователи столичной прокуратуры совместно с оперативниками Службы безопасности Украины 6 июля провели окончательную стадию спецоперации по документированию факта "принятия предложения неправомерной выгоды начальником и заместителем начальника двух департаментов публичного акционерного общества "Укрзализныця ".

"Указанные должностные лица приняли предложение директора одного из предприятий Киевской области по получению денежных средств в сумме почти 4 млн гривен за принятие ими лично мер по заключению договора аренды 9 га земли на территории пгт Песковка Бородянского района Киевской области", – информирует прокуратура.

СБУ констатирует, что чиновники требовали за беспрепятственное заключение договоров аренды земли с госпредприятием 150 тысяч долларов.

Должностным лицам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, их задержали.

В прокуратуре подтвердили, что в помещениях "Укрзализныци" и по месту проживания фигурантов дела проводят обыски, уже "изъяты неопровержимые доказательства их виновности".

Санкция инкриминируемой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.



Алена Рощенко, УП. Фото СБУ и прокуратуры