Чиновники "Укрзализныци" требовали 4 млн за аренду земли в Песковке
Задержанные чиновники "Укрзализныци" Тимошенко и Ященко требовали от предпринимателя почти 4 миллиона гривен за неблокирование договора аренды 9 га земли в пгт Песковка Киевской области.
Об этом сообщает прокуратура Киева, не называя имен.
Ранее сообщалось о задержании "начальника департамента имущественных и земельных ресурсов А. (Андрея) Тимошенко и заместителя начальника юридического департамента О. Ященко".
Следователи столичной прокуратуры совместно с оперативниками Службы безопасности Украины 6 июля провели окончательную стадию спецоперации по документированию факта "принятия предложения неправомерной выгоды начальником и заместителем начальника двух департаментов публичного акционерного общества "Укрзализныця ".
"Указанные должностные лица приняли предложение директора одного из предприятий Киевской области по получению денежных средств в сумме почти 4 млн гривен за принятие ими лично мер по заключению договора аренды 9 га земли на территории пгт Песковка Бородянского района Киевской области", – информирует прокуратура.
СБУ констатирует, что чиновники требовали за беспрепятственное заключение договоров аренды земли с госпредприятием 150 тысяч долларов.
Должностным лицам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, их задержали.
В прокуратуре подтвердили, что в помещениях "Укрзализныци" и по месту проживания фигурантов дела проводят обыски, уже "изъяты неопровержимые доказательства их виновности".
Санкция инкриминируемой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.
Алена Рощенко, УП. Фото СБУ и прокуратуры
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.