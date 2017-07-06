В зоне АТО подорвалась на мине машина саперов – штаб

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Четверг, 6 июля 2017, 13:00

5 июля в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных получили ранения.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, двое военнослужащих сил АТО получили ранения и травмы. Этот инцидент произошел на мариупольском направлении в результате подрыва машины разминирования с экипажем на мине", – сказал полковник.

Мотузяник отметил, что состояние раненых военнослужащих пока удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в штабе видят тенденцию к стабилизации ситуации в зоне АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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