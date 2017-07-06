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В штабе увидели тенденцию к стабилизации ситуации в зоне АТО

Четверг, 6 июля 2017, 07:06

За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВСУ, ранены двое украинских военнослужащих. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из 13 зафиксированных обстрелов позиций ВСУ боевиками, 2 состоялось с применением запрещенных минскими соглашениями минометов.

Приморское направление. На этом участке линии боевого соприкосновения противник три раза бил по опорным пунктам ВС Украины.

В частности, дважды в районе Широкиного и один раз вблизи Лебединского оккупанты били в сторону позиций сил АТО из гранатометов.

Донецкое направление. На этом отрезке линии фронта захватчики в прошедшие сутки наиболее активно нарушали режим прекращения огня.

Запрещенное минскими соглашениями вооружение, а именно минометы калибра 120 мм, бандформирования применяли один раз - в районе Песков.

Остальные 7 вооруженных провокаций на этом направлении были совершены оккупантами в пригороде Авдеевки, где враг методично в течение дня и ночью бил по позициям подразделений сил АТО из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, один раз - с зенитной установки.

Луганское направление. За прошедшие сутки на этом направлении вражеских обстрелов было зафиксировано меньше всего.

Утром и днем ​​подконтрольные России незаконные вооруженные формирования не применяли оружия вообще. А уже вечером наемники сначала из стрелкового оружия различных калибров обстреляли один из опорных пунктов ВСУ вблизи Станицы Луганской. Несколько позже бандиты выпустили почти полдесятка 82-мм мин по защитникам Крымского.

"Учитывая относительное снижение количества и интенсивности вражеских обстрелов, можно отметить тенденцию по стабилизации обстановки в районе проведения АТО", - говорится в сообщении пресс-центра.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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