Луценко призвал Розенблатта сложить мандат: Большего позора не представляю

1849 просмотров
Пятница, 7 июля 2017, 11:36

Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал народного депутата Борислава Розенблата сложить депутатские полномочия.

Об этом он сказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады 7 июля, где рассматривают представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Розенблатта.

"Себе позволю обратиться к вам, Борислав Соломонович, не юридически. Я хочу напомнить вашу присягу народного депутата, где вы присягаете на верность Украине... Борислав Соломонович, я бы на вашем месте сегодня бы написал заявление и сложил депутатские полномочия. Потому что большего позора для Житомирщины, фракции БПП и Верховной Рады и всего правящего класса я не представляю", – заявил Луценко после демонстрации в комитете оперативного видео.

По мнению генпрокурора, указанные эпизоды "совершенно четко показывают наличие оснований для внесения представления не только для согласия на привлечение к уголовной ответственности, но и для задержания и ареста народного депутата Розенблата по статьям "злоупотребление властью" и "получение взятки".

"Я думаю, мы обосновываем необходимость задержания и ареста народного депутата Розенблата тем, что он, как это четко видно по оперативному видео, имеет серьезное влияние не только но на депутатский корпус, но и на другие ветви власти, в частности судебную. Также имеет финансовую возможность не только покинуть, но и проживать вне территории Украины", – сказал также Луценко.

Читайте также: "Несчастливый гурмэ. Киевские рестораны в деле Розенблата"

7 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности задержание и арест народного депутата от БПП Борислава Розенблата.

Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.

Статья, по которой народного депутата Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.

Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Генпрокуратура БПП взятка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Розенблат о "фильме НАБУ": Это провокация 7 июля 2017, 11:33
Луценко: Поезд неприкосновенности ушел 7 июля 2017, 10:19
САП утверждает, что доказательства на Полякова получены законно 6 июля 2017, 18:14
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко призвал Розенблатта сложить мандат: Большего позора не представляю
Австрия закрыла дело против партнера Фирташа после его явки в суд Испании
У экс-заместителя главы АП нашли миллион долларов наличных
Хроника 7 июля. Единственная ошибка Ющенко и рождение антикризисной коалиции
Все новости
Почет разнообразию

Как это – быть африканской семьей в Украине

Этикет

Шорты vs опера: 10 базовых правил поведения в театре