В "Укргазвыдобуванни" снова обыски – предправления

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура снова пришли с обысками в компанию "Укругазвыдобування".

Об этом в пятницу заявил в Facebook председатель правления ПАО "Укругазвыдобування" Олег Прохоренко.

"Сегодня с обысками в УГВ пришли СБУ и ГПУ - кому-то, видимо, не нравится, что мы с таким трудом привлекаем в Украину иностранные сервисные компании, создаем рынок нефтегазовых сервисных услуг, работаем честно и прозрачно", - написал он.

По словам Прохоренко, в офисах компании изымают документы, которые касаются работ по увеличению добычи газа.

"Эти люди живут в параллельной реальности? Чьим интересам они служат, когда делают такое? Мы конечно, все предоставим. Но кто ответит за потерянный газ, за потери производительности? В прошлом году мы уже потратили полгода на запуск программы интенсификации, потому что суды блокировали тендеры, правоохранители мочили необходимость проведения таких работ", - пишет председатель правления.

Как сообщалось, в апреле Служба безопасности Украины уже проводила обыски в офисах ОАО "Укргазвыдобування".

В компании тогда заявили, что СБУ их якобы мотивирует незаконным использованием программного обеспечения.

Как известно, в 2016 году в компании также проводили несколько обысков.

Украинская правда