В ТОП-5 сайтов украинцев впервые нет русских проектов

За все время мониторинга интернет-трафика впервые в ТОП-5 сайтов, которыми пользуются украинцы, нет российских проектов.

Это видно в исследовании Factum Group за июнь этого года, передает Watcher.

"По итогам июня, впервые на третье место вышел Facebook с ежемесячным охватом 46%. ВКонтакте, Одноклассники, Мейл.ру, Яндекс существенно потеряли аудиторию. Впервые за всю историю исследований, в ТОП-5 сайтов, которыми пользуются украинцы, нет российских проектов", - пишет Watcher.

Как отмечает издание, "проседание" аудитории российских сайтов является ожидаемым после санкций, введенных указом президента по ряду российских проектов.

Кроме того, в ранжировании по ежедневному охвату российские сайты хоть и потеряли лидирующие позиции, но все же попали на три позиции ТОП-6.

Интересным является и то, что данные охвата, где учитывают и мобильную аудиторию (только ОС Андроид), российские проекты потеряли еще больше. Так, самую высокую 7-ю позицию занимает "Яндекс".

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.