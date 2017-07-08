Лавров: Трамп и Путин договорились о дипломатическом канале по Украине

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Суббота, 8 июля 2017, 01:12

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились создать дипломатический канал по Украине.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам первой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20, передает Интерфакс-Украина.

"Договорились создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть в США для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в Контактной группе и нормандском формате", - заявил глава МИД РФ.

Как сообщалось, Госдеп США назначил специального представителя по Украине. Им стал бывший посол страны в НАТО Курт Волкер.


Темы: Трамп Путин Донбасс
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