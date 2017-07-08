Путин заявил, что в Украине - русофобы, а с Трампом установлены "личные отношения"

3848 просмотров
Суббота, 8 июля 2017, 20:23

Президент РФ Владимир Путин обвинил власти Украины в проведении "русофобской политики".

Об этом Путин заявил по после саммита G20 в Гамбурге, пишет Интерфакс

"Интересы российского и украинского народов, я в этом убежден, полностью совпадают. Расходятся только интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых там политических кругов сегодняшней Украины", - заявил он.

По его словам, "и Россия, и Украина заинтересованы в сотрудничестве, в том, чтобы объединять свои конкурентные преимущества, развивать свои экономики".

"Сегодняшние украинские коллеги пытаются этим пренебречь ... У них остался только один товар, которым они успешно торгуют - русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины", - отметил Путин.

Также Путин заявил: считает, что с президентом США Дональдом Трампом установлены личные отношения

"Трамп телевизионный очень отличается от реального человека ... Он абсолютно конкретный, адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы и возникающие в ходе дискуссии", - сказал Путин.

"Мне кажется, что если мы будем строить наши отношения так, как прошла наша беседа вчера, то есть все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен", - добавил президент.

Темы: Путин Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Меркель, Макрон и Путин говорят о Минских договоренностях 8 июля 2017, 10:21
Эксперт рассказала о языке тела Трампа и Путина во время встречи 8 июля 2017, 06:12
Самолет Путина по пути на саммит G20 облетел страны НАТО 8 июля 2017, 02:30
powered by lun.ua
Главные новости
Меркель подтвердила договоренность о "нормандском" телефонном разговоре
G20 согласовала декларацию саммита, учитывая позицию США по климату
Взрыв в Голосеевском районе: 1 погибшая, 6 пострадавших
Возле метро Голосеевская взорвался дом, есть пострадавшие
Все новости
Фото

18 фотографий о местах несвободы: все, что вы не хотели бы знать

Культура помнить

Как говорят о прошлом в Украине и в мире