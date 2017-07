Трамп: Санкции с Путиным не обсуждали, перемен не будет до решения вопроса Донбасса

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос санкций не обсуждался, но никаких изменений не будет, пока вопрос Украины и Сирии не будет решен.

Об этом 9 июля Трамп заявил в своем Твиттере.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!

Также Трамп отметил, что во время встречи с Путиным обсуждалось создание подразделения киберзащиты, чтобы исключить хакерские атаки во время выборов и в другое время.

При этом президент США вновь обвинил экс-главу США Барака Обаму в бездействии относительно защиты выборов от кибератак.

...have it. Fake News said 17 intel agencies when actually 4 (had to apologize). Why did Obama do NOTHING when he had info before election?