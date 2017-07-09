Трамп: Санкции с Путиным не обсуждали, перемен не будет до решения вопроса Донбасса
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос санкций не обсуждался, но никаких изменений не будет, пока вопрос Украины и Сирии не будет решен.
Об этом 9 июля Трамп заявил в своем Твиттере.
Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017
Также Трамп отметил, что во время встречи с Путиным обсуждалось создание подразделения киберзащиты, чтобы исключить хакерские атаки во время выборов и в другое время.
При этом президент США вновь обвинил экс-главу США Барака Обаму в бездействии относительно защиты выборов от кибератак.
...have it. Fake News said 17 intel agencies when actually 4 (had to apologize). Why did Obama do NOTHING when he had info before election?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017
Вместе с тем Трамп отметил, что лидеры "договорились о прекращении огня в части Сирии, что спасет жизни людей".
"Пришло время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией!", - заявил Трамп.
Украинская правда
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