Трамп: Санкції з Путіним не обговорювали, руху не буде до вирішення питання Донбасу

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання санкцій не обговорювалося, але жодних змін не буде, поки питання України та Сирії не буде вирішено.

Про це 9 липня Трамп заявив у своєму Твіттері.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!

Також Трамп зазначив, що під час зустрічі з Путіним обговорювалося формування підрозділу кіберзахисту, щоб унеможливити хакерські атаки під час виборів та в інший час.

При цьому президент США знову звинуватив екс-главу США Барака Обаму у бездіяльності щодо захисту виборів від кібератак.

...have it. Fake News said 17 intel agencies when actually 4 (had to apologize). Why did Obama do NOTHING when he had info before election?