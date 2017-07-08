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Путін розповів про бесіди щодо втручання у вибори в США та Німеччині

Субота, 8 липня 2017, 22:06

Президент РФ Володимир Путін прокоментував обговорення з президентом США Дональдом Трампом питання про втручання Росії в американські вибори.

Як повідомляє "Інтерфакс", в коментарі журналістам за підсумками саміту G20 Путін заявив: "немає ніяких підстав вважати, що Росія втручалася у виборчий процес в США".

"Президент США ставив питання, ми обговорювали це питання, і це було не одне питання, їх було багато, він приділив цьому багато уваги. Наша позиція добре відома, я її відтворив: немає ніяких підстав вважати, що Росія втручалася у виборчий процес в США", - повідомив Путін.

"Я, наскільки був у змозі відповісти - відповів на всі ці питання. Мені здається, що він прийняв це до відома і погодився", - додав він.

Також він зазначив, що "домовився з Трампом про те, що в майбутньому в стосунках РФ і США не повинно бути невизначеностей, які призводять до звинувачень про втручання у внутрішні справи".

"Це має пряме відношення до кіберпростору, інтернет-ресурсів. Ми домовилися з президентом США про те, що ми створимо робочу групу і будемо разом працювати на тему про те, як спільно контролювати безпеку в сфері кіберпростору, як забезпечити дотримання міжнародно-правових норм, не допускати втручання у внутрішні справи іноземних держав, перш за все, йдеться про Росію і США", - повідомив Путін.

При цьому президент РФ заявив, що Росія не має наміру втручатися у майбутні вибори у Німеччині. 

"Ми і в США не втручалися, навіщо нам ще тут створювати якісь проблеми? У нас добрі відносини з Німеччиною. Це наш найбільший торгово-економічний партнер у країнному вимірі в Європі", - зазначив він.

Разом з тим Путін заявив, що західна преса постійно втручається у внутрішні справи Росії.

"Якщо ви проаналізуєте німецьку, французьку або взагалі європейську пресу - ось вони постійно займаються втручанням у наші внутрішні справи. Але оскільки ми відчуваємо себе впевнено, нас це не турбує", - сказав він.

Як відомо, зустріч Путіна і Трампа відбулася в рамках саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі ввечері 7 липня і тривала понад дві години. 

За підсумками саміту Путін заявив, що з президентом США Дональдом Трампом "встановлено особисті відносини".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяСШАНімеччина
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