Пленный военный Агеев подтвердил, что служит в РФ на контракте

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Воскресенье, 9 июля 2017, 21:35

Задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Об этом Агеев заявил в интервью "ТСН. Тиждень", которое вышло в эфир вечером 9 июля.

"Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России - ред.)", - рассказал Агеев. 

 
 

Также он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

"Отправка, наверное, была. Не знаю… Я не углублялся. Отправили и отправили. Деньги платят, и… служба есть служба", - отметил Агеев на вопрос, почему так быстро он был отправлен на Донбасс. 

Также он допустил, что других российских военнослужащих отправляли вместе с ним.

"Может быть, других и отправляли, но не моим "рейсом", то есть другой партией, так сказать. Я ехал и Алекс (погибший в перестрелке при ликвидации ДРГ командир его группы Александр Щерба)".

Как известно,  Виктор Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании своего военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

Интерфакс-Украина

Темы: Донбасс пленные Росcия
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