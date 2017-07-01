Ліквідація ДРГ на Луганщині: Метою був командир роти, який загинув - журналіст

Громадянин РФ, якого було вбито під час ліквідації диверсійно-розвідувальної групи на Луганщині наприкінці червня - командир ДРГ Олександр Щерба, був "метою" українських розвідників.

Про це 1 липня повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на командира підрозділу, який брав участь у ліквідації ДРГ.

За його словами, ще один загиблий під час бою - 18-річний Олександр Суконін з м.Ровеньки.

За даними військових, Щерба командував окремою розвідротою "4 окремої мотострілкової бригади".

"Спочатку взяли чотирьох. Потім підійшли ще двоє. Командир Олександр Щерба і 18-річний боєць Олександр Суконін. ... Коли групу було взято у кільце, їм запропонували здатися. Але Щерба чинив озброєний опір. При цьому він професійно прикрився Суконіним. Про їх підготовку говорить те, що вони обидва були поранені, але навіть при цьому вели бій доти, поки не були знищені", - повідомив Цаплієнко.

Бойовик справа на фото зі снайперською гвинтівкою - Віктор Агєєв. ФОТО З FACEBOOK А.ЦАПЛІЄНКА

Як відомо, 25 червня Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області.

"Внаслідок вжитих заходів 4 бойовиків було затримано, а ще двох - командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям сил АТО - ліквідовано. Варто зазначити, що загиблий командир групи був громадянином Російської Федерації, родом з міста Кірова", - повідомили у штабі АТО.

Міноборони РФ спростовує цю інформацію, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Мати російського військовослужбовця заявляє, що служити за контрактом Агєєв поїхав 18 березня 2017 року. За її словами, в Ростовську область він поїхав самостійно на поїзді. Виходити на зв'язок Агєєв, за її словами, перестав 30 травня 2017 року.

Українська правда