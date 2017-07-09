Гуттериш извинился, что ООН недостаточно поддерживает переселенцев из Крыма и Донбасса

Генсек ООН Антонио Гутерриш считает недостаточной финансовую поддержку ООН переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом он заявил в ходе время встречи со спикером ВР Андреем Парубием 9 июля в Киеве.

Во время встречи Парубий сообщил, что более 20 тыс. крымских татар вынуждены были покинуть свои дома и переехать в различные регионы Украины из-за аннексии полуострова Россией.

"Я могу только извиниться за то, что мы, возможно, не сделали достаточно, что нет достаточного уровня солидарности на международном уровне в вопросе, касающемся обеспечения финансовых потребностей Украины, которая сталкивается с такими проблемами", - отметил в свою очередь Гуттериш.

Укринформ