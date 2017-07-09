Гуттериш извинился, что ООН недостаточно поддерживает переселенцев из Крыма и Донбасса
Генсек ООН Антонио Гутерриш считает недостаточной финансовую поддержку ООН переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса.
Об этом он заявил в ходе время встречи со спикером ВР Андреем Парубием 9 июля в Киеве.
Во время встречи Парубий сообщил, что более 20 тыс. крымских татар вынуждены были покинуть свои дома и переехать в различные регионы Украины из-за аннексии полуострова Россией.
"Я могу только извиниться за то, что мы, возможно, не сделали достаточно, что нет достаточного уровня солидарности на международном уровне в вопросе, касающемся обеспечения финансовых потребностей Украины, которая сталкивается с такими проблемами", - отметил в свою очередь Гуттериш.
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