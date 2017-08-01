Порошенко о ЗСТ с Канадой: Окно колоссальных возможностей

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Вторник, 1 августа 2017, 10:05

Президент Петр Порошенко считает, что введение зоны свободной торговли с Канадой открывает огромные возможности для украинского бизнеса.

Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook.

"Этот документ открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса - в торговле, в государственных закупках, в электронной коммерции", - написал он.

Однако, подчеркнул президент, этот шаг гораздо важнее, чем просто торговая сделка.

"Это красноречивый и символический жест поддержки, это замечательное проявление особого партнерства, которое крепнет между нашими государствами - далекими географически, но такими близкими по духу, ценностям и стремлениям", - отметил он.

Как сообщалось, с 1 августа между Украиной и Канадой начала действовать зона свободной торговли. Без пошлин украинские производители смогут экспортировать в Канаду переработанную сельскохозяйственную продукцию, товары пищевой, легкой, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности.

В свою очередь, Украина обязалась отменить таможенные тарифы на 72% канадских товаров, в частности, на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки, минеральную воду.

Украинская правда

Темы: Порошенко Канада торговля
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