У Украины с Канадой отныне – зона свободной торговли

Между Украиной и Канадой в полночь начала действовать зона свободной торговли.



С 1 августа Канада открывает для украинцев 98% своего рынка, отмечает DW.



Без пошлины украинские производители смогут экспортировать в Канаду переработанную сельскохозяйственную продукцию, товары пищевой, легкой, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности.



Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. В частности, это касается аграрной продукции: пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины.

В свою очередь, Украина обязалась отменить таможенные тарифы на 72% канадских товаров, в частности, на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки, минеральную воду.

Free trade between Ukraine & Canada starts TODAY. #CUFTA exempts 98% of UA and 72% of CAN goods from trade restrictions and taxes @mykolska pic.twitter.com/k63tOcdFx4