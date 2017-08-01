У Украины с Канадой отныне – зона свободной торговли

Между Украиной и Канадой в полночь начала действовать зона свободной торговли.



С 1 августа Канада открывает для украинцев 98% своего рынка, отмечает DW.



Без пошлины украинские производители смогут экспортировать в Канаду переработанную сельскохозяйственную продукцию, товары пищевой, легкой, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности.



Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. В частности, это касается аграрной продукции: пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины.

В свою очередь, Украина обязалась отменить таможенные тарифы на 72% канадских товаров, в частности, на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки, минеральную воду.

Free trade between Ukraine & Canada starts TODAY. #CUFTA exempts 98% of UA and 72% of CAN goods from trade restrictions and taxes @mykolska pic.twitter.com/k63tOcdFx4 — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) August 1, 2017

На часть товаров из Канады пошлины отменяться не одновременно, а с использованием переходных периодов в 3,5 и 7 лет.



Сахар украинская сторона исключила из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадское сало установила квоты.



В Министерстве экономического развития и торговли Украины прогнозируют, что в краткосрочной перспективе выгоду от соглашения о ЗСТ с Канадой получат украинские производители подсолнечного масла, кондитерских изделий, алкогольных напитков и пива, соков, одежды, керамики, украинские металлургические и химические комбинаты.



Вместе с тем, отмена украинского пошлины на канадские товары приведет к потерям для госбюджета на 1,2 миллиона долларов в первый год действия соглашения. Однако чиновники ожидают, что со временем это компенсируется за счет увеличения иностранных инвестиций.



По прогнозам правительства, благодаря либерализации торговли с Канадой Украина может получить 3,5% прироста экспорта и ежегодное создание до 600 новых рабочих мест.