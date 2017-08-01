МИД РФ уже хочет "присвоить" себе украинского пилота-героя

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Вторник, 1 августа 2017, 15:31

МИД РФ зовет в Россию украинского пилота Александра Акопова, прославившегося экстремальной посадкой самолета в аэропорту Стамбула. 

Об этом говорится в заявлении МИД России на странице в Facebook.

МИД России заявляет, что Акопов "подвергся резкой критике в Интернете за якобы симпатии к России". При этом конкретной информации МИД РФ не приводит.

"Александр, то, что Вы совершили, - вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте - всегда Вам рады", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, 27 июля в 18:10 самолет Airbus A320 турецкой Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, совершил в Стамбуле экстренную посадку, несмотря на разбитое градом стекло и кабину.

Как пояснил пилот Александр Акопов, на высоте 4000 футов самолет попал в грозу, которой накрыло Стамбул. Огромный град разбил носовую часть самолета и стекло в кабине пилотов. Пилоты вернули самолет в аэропорт Стамбула.

Президент Петр Порошенко наградил Акопова орденом "За мужество".

Пользователи соцсетей обратили внимание, что у Акопова в Facebook размещен коллаж с Сергеем Лавровым, предположив, что это может быть троллинг, при этом никакой травли не было.

Украинская правда

Темы: Росcия
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