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Порошенко дал орден пилоту, посадившему в Стамбуле аварийный самолет

Суббота, 29 июля 2017, 11:55

Президент Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, который 27 июля выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк".

Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента.

Отмечается, что Акопов "в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизнь 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера".

В указе президента говорится, что украинец отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм.

Позже пресс-служба президента сообщила, что Порошенко позвонил Акопову и лично поблагодарил пилота за его поступок.

"Благодаря Вашему сверхвысокому профессионализму и Вашей неслыханной выдержке 121 пассажир и 6 членов экипажа отныне могут праздновать свой второй день рождения. Украина гордится такими сыновьями", - отметил президент во время разговора.

Порошенко также пообещал лично вручить Акопову орден "За мужество" III степени во время пребывания пилота в середине августа в Украине.

В свою очередь Акопов рассказал президенту подробности инцидента и поделился, что несмотря на пережитую чрезвычайную ситуацию находится в хорошем настроении и готов дальше выполнять свои обязанности. Пилот поблагодарил Порошенко за звонок и высокую государственную награду.

Как сообщалось, 27 июля в 18:10 самолет Airbus A320 турецкой Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, совершил в Стамбуле экстренную посадку, несмотря на разбитое градом стекло и кабину.

Как пояснил пилот Александр Акопов, на высоте 4000 футов самолет попал в грозу, которой накрыло Стамбул. Огромный град разбил носовую часть самолета и стекло в кабине пилотов. Пилоты вернули самолет в аэропорт Стамбула.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоавиаТурция
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