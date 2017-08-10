Насиров не возвращался на работу - ГФС

Отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров приходил в кабинет за личными вещами и не возвращался на должность.

Об этом "Украинской правде" стало известно из собственных источников.

"Насиров действительно приходил в кабинет в пятницу 4 августа, но только для того, чтобы забрать личные вещи", - отметил собеседник УП.

В то же время, как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, Насиров не возвращался на работу и не имеет никакого влияния на ГФС.

"Роман Насиров отстранен от выполнения полномочий по должности председателя Государственной фискальной службы Украины распоряжением Кабинета министров еще в марте 2017 года. Это решение не было отменено", - сказала она.

"Он не вышел на работу, не читает документов, не дает распоряжений, не влияет на работу учреждения", - отметила она.

Непряхина подчеркнула, что на 9 августа 2017 исполняющим обязанности председателя ГФС является Мирослав Продан. Он выполняет обязанности с 3.03.2017 года.

Ранее в июле Продан заявлял, что не общается с Насировым. "Нет, (мы) не общаемся, с 3 марта решением Кабинета министров Роман Насиров отстранен от исполнения обязанностей председателя, поэтому никак на работу ведомства он не влияет".

Ранее СМИ сообщили, что Насиров уже неделю как вернулся на работу, однако пока не подписывает документы.

Оксана Коваленко, УП