Насіров не повертався на роботу - ДФС

Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров приходив у кабінет за особистими речами і не повертався на посаду.

Про це "Українській правді" стало відомо з власних джерел.

"Насіров дійсно приходив у кабінет у п'ятницю 4 серпня, але лише для того, щоб забрати особисті речі", - зазначив співрозмовник УП.

Водночас, як повідомила "Українській правді" речник ДФС Наталія Непряхіна, Насіров не повертався на роботу і не має жодного впливу на ДФС.

"Роман Насіров відсторонений від виконання повноважень за посадою голови Державної фіскальної служби України розпорядженням Кабінету міністрів ще у березні 2017 року. Це рішення не було скасовано", - зазначила вона.

"Він не вийшов на роботу, не читає документів, не дає розпоряджень, не впливає на роботу установи", - зазначила вона.

Непряхіна наголосила, що станом на 9 серпня 2017 року виконуючим обов'язки голови ДФС є Мирослав Продан. Він виконує обов'язки з 3.03.2017 року.

Раніше в липні Продан заявляв, що не спілкується з Насіровим. "Ні, (ми) не спілкуємося, з 3 березня рішенням Кабінету міністрів Роман Насіров відсторонений від виконання обов’язків голови, тож жодним чином на роботу відомства він не впливає".

Раніше ЗМІ повідомили, що Насіров вже тиждень як повернувся на роботу, однак поки не підписує документи.

Оксана Коваленко, УП